Проти Альберта Гудмундссона відкрили кримінальну справу. Його звинувачують у зґвалтуванні.

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Апеляція не на користь Гудмундссона

У 2023 році із заявою про сексуальне насилля з боку ісландського футболіста до правоохоронних органів звернулася дівчина, з якою Альберт Гудмундссон ніби-то познайомився в одному з клубів Рейк’явіка. Однак пізніше цю справу закрили.

Проте ймовірна жертва подала апеляцію, яка була успішною, тому тепер справу відкрили повторно.

Згідно зі статтею 194 кримінального кодексу Ісландії Альберту Гудмундссону загрожує позбавлення волі на строк від 1 до 16 років. Розгляд справи відбудеться восени 2024 року.

Відзначимо, що у березні 2023 року Гудмундссон забивав збірній Україні у складі національної команди Ісландії в межах плей-оф відбору на Євро-2024. Однак в результаті "жовто-сині" тоді перемогли з рахунком 2:1.