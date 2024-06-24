Сенсации не произошло: Испания отправила Албанию досматривать Евро-2024 дома

Сборная Испании одержала третью подряд победу на Евро-2024. "Красная Фурия" стала первой командой, которой удалось набрать 9 очков на групповом раунде

Албания – Испания – 0:1

Гол: Ферран Торрес, 13

В Дюссельдорфе на стадионе "Меркур Шпильярена" состоялся матч третьего тура группового раунда чемпионата Европы 2024, в котором встречались сборные Албании и Испании, пишет 24 Канал.

Читайте также "Фурию роху" не остановить: онлайн-трансляция матча Албания – Испания на Евро-2024

Испания победила Албанию на Евро-2024

Испанцы, которые одержали победы в первых двух турах, досрочно обеспечили себе выход в 1/8 финала с первого места, поэтому были лишены турнирной мотивации и играли экспериментальным составом. Совсем в другой ситуации подошли к игре их соперники.

Сборная Албании благодаря ничейному результату с Хорватией (2:2) во втором туре сохраняла шансы на плей-офф, однако только в случае победы над немотивированной "Красной Фурией". Впрочем, фаворит не собирался делать подарков для андердога.

Уже в начале первого тайма Ферран Торрес открыл счет с передачи от Дани Ольмо, попав в ворота от стойки. Вратарь Стракоша не имел никаких шансов спасти албанцев в этом эпизоде.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Испании. Во втором тайме рисунок игры почти не изменился: испанцы держали мяч под собственным контролем и редко позволяли соперникам пытаться создать какую-то опасность.

Несколько шансов отыграться албанцы имели, однако надежно на последнем рубеже сыграл Рая, благодаря действиям которого Испании удалось завершить групповой раунд без пропущенных мячей.

Сборная Албании покидает Евро-2024. Теперь албанцы могут досмотреть чемпионат Европы по телевизору, где Испания будет одним из фаворитов в стадии плей-офф.

Матч 1/8 финала с участием сборной Испании состоится 30 июня в Кельне. Соперником будет команда, которая займет третье место в одной из групп A/D/E/F.