Из середняка в лидеры: легионер Ворсклы уничтожил Чехию, практически выведя свою команду на Евро

Сборная Албании чуть ли не главная сенсация квалификации к континентальным соревнованиям. Команде осталось совсем немного.

Албания – Чехия 3:0

Голы: Асани, 9, Сефери, 51, 73

Албания и Чехия провели встречу в рамках 6 тура отбора к Евро-2024, из которой победителями вышли "горные орлы". Коллектив близок к сенсации, пишет 24 Канал.

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Вышли на финишную прямую

Сборная Албании жеребовалась на квалификацию в континентальный турнир из третьей корзины. "Красно-черные" попали в один квинтет вместе с Польшей, Чехией, Молдовой и Фарерскими островами. Казалось, что победители группы уже заранее известны, а розыгрыш отбора станет только формальностью. Но вот албанцы (да и молдаване) не отдали место так просто.

Более того, "горные орлы" вообще умудрились возглавить квинтет, практически получив путевку на вожделенное Евро. Все благодаря победе над сборной Чехии в крайнем поединке. "Красно-черные" сразу взялись за дело, отличившись в дебюте встречи, а впоследствии дело до конца довел оформивший дубль легионер Ворсклы Таулант Сефери (выступает на правах аренды у Бани Яс из ОАЭ).

Видеообзор матча:

Таким образом, албанцы вышли в лидеры группы (13 очков), опережая по очной встрече Польшу и Чехию. У "горных орлов" остаются два поединка в квалификации против Молдовы, тоже питающей надежду на континентальный турнир, и Фарерских островов. Если в этих матчах "красно-черные" ни разу не проиграют, то выйдут на Евро.

Отборочная группа / Flashscore