Албанія – Чехія 3:0

Голи: Асані, 9, Сефері, 51, 73

Албанія та Чехія провели зустріч в рамках 6-го туру відбору до Євро-2024, з якої переможцями вийшли "гірські орли". Колектив близький до сенсації, пише 24 Канал.

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Вийшли на фінішну пряму

Збірна Албанії жеребкувалась на кваліфікацію до континентального турніру із третього кошика. "Червоно-чорні" потрапили один квінтет разом із Польщею, Чехією, Молдовою та Фарерськими островами. Здавалось, що переможці групи уже завчасно відомі, а розіграш відбору стане лише формальністю. Та от албанці (та й молдовани) не віддали місце так просто.

Більше того, "гірські орли" взагалі примудрились очолити квінтет, практично здобувши путівку на жадане Євро. Все завдяки розгромній перемозі над збірною Чехії у крайньому поєдинку. "Червоно-чорні" відразу взялись за справу, відзначившись у дебюті зустрічі, а згодом діло до кінця довів легіонер Ворскли Таулант Сефері (виступає на правах оренди у Бані Яс з ОАЕ), який оформив дубль.

Відеоогляд матчу:

Таким чином, албанці вийшли у лідери групи (13 очок), випереджаючи по очних зустрічах Польщу та Чехію. У "гірських орлів" залишаються два поєдинки у кваліфікації проти Молдови, яка теж плекає надію на континентальний турнір, та Фарерських островів. Якщо у цих матчах "червоно-чорні" бодай жодного разу не програють, то вийдуть на Євро.

Відбіркова група / Flashscore