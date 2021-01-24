Реал уверенно разгромил Алавес: видео
Мадридский Реал после сенсационного поражения в Кубке Испании реабилитировался в Ла Лиге. В субботу, 23 января, Реал разгромил Алавес в 20 туре чемпионата Испании.
Алавес – Реал 1:4
Голы: Хоселу, 59 – Каземиро, 15, Бензема, 41, 70, Азар, 45+1
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Первый мяч в игре мог побывать в воротах Реала, пишет 24 канал. Агиррегабирия откликнулся на прострел с фланга и классно пробил из пределов штрафной. Однако хавбек хозяев промахнулся.
Реал сразу ответил моментом у Бензема, однако тот не переиграл голкипера во время рандеву. На 15-й минуте игры счет открыл Каземиро. После подачи с углового он пробил головой точно в нижний угол.
Свой гол таки забил Бензема. На 41-й минуте он прекрасно разобрался защитниками и пробил в верхний угол ворот. Игра на линии офсайда прекрасно удавалась Реалу.
Уже в компенсированное время Азар мастерски обработал передачу и переиграл голкипера с близкого расстояния.
После перерыва Алавес попытался возобновить интригу в матче. Хоселу отметился голом после навеса со штрафного. Однако хозяева не смогли развить успех.
А Карим Бензема на 70-й минуте оформил дубль. Француз легко вошел в штрафную и низом, словно в бильярде, покатил мяч в угол.
Алавес – Реал видеообзор
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