На 32-й минуте Реал вышел вперед благодаря голу Алабы.

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Защитник сумел перехватить мяч у своих ворот перед штрафным в центре. После этого он сразу отдал пас на Винисиуса, а сам побежал вперед. Винисиус же сделал перевод на другой фланг на Родриго. В середине чужой половины поля Родриго заметил, что Алаба и дальше движется вперед, и остался почти один на противоположном фланге. Поэтому снова последовал перевод.

Алаба получил мяч при входе в штрафной, после чего решился на удар. Целил он под дальнюю штангу, и тер Штеген не сумел добраться до мяча.

Для Алабы это первый гол за Реал после того, как он перешел летом 2021 года в команду.

Видео гола Алабы в матче против Барселоны