Аль-Садд соврал: Барселона разъярена заявлением катарского клуба о выкупе Хави

Катарский клуб Аль-Садд опубликовал заявление, в котором отметил, что отпускает Хави в Барселону. Каталонская команда опровергла информацию.

Никакой договоренности нет

Катарский клуб отметил, что Аль-Садд и Барселона ударили по рукам о переходе Хави. Каталонская команда разъярена такой информацией, которую называет ложной.

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Испанский гранд не собирается выплачивать компенсацию за Хави в виде 5 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в контракте главного тренера Аль-Садда. "Блаугранас" назвал такое заявление клуба из Катара давлением, которое побуждает их выплатить компенсацию за переход специалиста.