Ярмоленко организовал роскошную атаку в матче команды Реброва: голевое видео

Подопечные Сергея Реброва заполняют паузу в чемпионате контрольными поединками. Аль-Айн сыграл против Аль-Раэда.

С первых минут на поле появился Андрей Ярмоленко. 33-летний правый вингер уже на старте матча организовал первый гол Аль-Айна в матче, пишет 24 канал .

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Был одним из лучших на поле

На 11-й минуте гости заработали право на угловой, ставший результативным. Ярмоленко обыгрался с партнером по команде, ворвался в штрафную соперника и отдал на совсем свободного Лаби. Поэтому ничего не оставалось, как просто закатить мяч в ворота Аль-Раеда.

Ярмоленко стал автором голевого ассиста.

Могли команды закончить игру мировой 1:1, но на шестой компенсированной до матча минуте Аль-Айн во второй раз за поединок повел в счете 1:2. И снова угловой принес нужный результат команде Сергея Реброва.

Видео голов Аль-Айна

Напомним, что Ярмоленко выступает за Аль-Айн с июля 2022 года. За новую команду провел уже 10 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

У Андрея есть действующий контракт с арабским клубом до конца июня 2023-го.

Следующий официальный матч Аль-Айн проведет 8 декабря. Подопечные Реброва сыграют в 1/16 финала Кубка президента ОАЭ. Соперником команды Ярмоленко будет Дибба Аль-Фуджейра.