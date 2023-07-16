Саудовское безумие продолжается: клуб Роналду хочет подписать одного из лучших игроков десятилетия

Саудовская Аравия отчаянно пытается наполнить свой чемпионат звездами самого высокого класса. Таким образом, страна хочет популяризировать футбол на своей территории и по примеру Катара стать хозяином чемпионата мира-2030.

После многих знаковых переходов звезд футбола в клубы Саудовской Аравии на горизонте появился еще один потенциально топовый трансфер. И из-за обстоятельств, которые произошли вокруг игрока, он выглядит очень реалистичным.

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Топовому дуэту нападающих в Аль-Насре быть?

Вингер Баварии Садио Мане не оправдал ожиданий клуба и не входит в планы мюнхенцев на будущее. Поэтому может покинуть команду уже этим летом только после года пребывания в составе чемпионов Германии, сообщает инсайдер Николо Скира.

Претендентом на одного из лучших игроков последних 7-10 лет является клуб, за который выступает Криштиану Роналду – Аль-Наср. Стороны уже начали переговоры о подписании сенегальского игрока. Саудовский клуб предлагает Мане контракт на три года, в течение которых он будет получать 25 миллионов евро за сезон.

С учетом того, что Бавария предложила за Кейна 80 миллионов евро, а футболист стремится к этому трансферу, то позиция форварда в клубе будет занята, а именно на ней за мюнхенцев играл Садио Мане. Совсем скоро мы можем увидеть дуэт Роналду-Мане, за которым точно будет интересно наблюдать.

Достижения Мане в футболе

Чемпион Австрии, Англии, Германии.

Обладатель Кубка Австрии и Англии, а также Суперкубка Германии.

Победитель ЛЧ и Суперкубка УЕФА.

Чемпион мира среди клубов.

Победитель Кубка африканских наций.

. В сезоне-2022/2023 Мане забил 12 голов и отдал 6 ассистов в 38 матчах за Баварию.