Бензема забил в собственные ворота: эпический фейл от обладателя "Золотого мяча" - видео

Неудачные дни случаются даже у таких звездных форвардов, как Карим Бензема. Французский футболист стал антигероем матча азиатской Лиги чемпионов.

В четверг, 22 февраля, состоялся ответный матч 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов между командами Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) и Новбахором (Узбекистан). На 25-й минуте встречи отличился Карим Бензема, пишет 24 Канал.

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Во время розыгрыша штрафного удара игрок Новбахора сделал подачу в штрафную площадку Аль-Иттихада, где обладатель "Золотого мяча" мастерским ударом головой поразил собственные ворота.

Видео автогола Карима Бензема

Бензема сумел реабилитироваться в компенсированное к первому тайму время, когда отдал ассист на партнера по команде, который сравнял счет – 1:1.

За три минуты до завершения матча "подвиг" Бензема повторил грузинский форвард Новбахора Тома Табатадзе, который тоже отметился автоголом.

В итоге Аль-Иттихад одержал победу со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов. Первый матч соперники сыграли вничью 0:0.

Карим Бензема защищает цвета Аль-Иттихида с лета 2023 года. За это время форвард забил 12 голов в 22 поединках. Правда, последний раз француз поражал чужие ворота еще в ноябре прошлого года.