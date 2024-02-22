У четвер, 22 лютого, відбувся матч-відповідь 1/8 фіналу азійської Ліги чемпіонів між командами Аль-Іттіхад (Саудівська Аравія) та Новбахором (Узбекистан). На 25-й хвилині зустрічі відзначився Карім Бензема, пише 24 Канал.

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Під час розіграшу штрафного удару гравець Новбахора зробив подачу у штрафний майданчик Аль-Іттіхіда, де володар "Золотого м'яча" майстерним ударом головою вразив власні ворота.

Відео автогола Каріма Бензема

Бензема зумів реабілітуватися у компенсований до першого тайму час, коли віддав асист на партнера по команді, який зрівняв рахунок – 1:1.

За три хвилини до завершення матчу "подвиг" Бензема повторив грузинський форвард Новбахора Тома Табатадзе, який теж відзначився автоголом.

У підсумку Аль-Іттіхад здобув перемогу з рахунком 2:1 та вийшов до чвертьфіналу азійської Ліги чемпіонів. Перший матч суперники зіграли внічию 0:0.

До слова. Карім Бензема захищає кольори Аль-Іттіхіда з літа 2023 року. За цей час форвард забив 12 голів у 22 поєдинках. Щоправда, востаннє француз вражав чужі ворота ще у листопаді минулого року.