У четвер, 22 лютого, відбувся матч-відповідь 1/8 фіналу азійської Ліги чемпіонів між командами Аль-Іттіхад (Саудівська Аравія) та Новбахором (Узбекистан). На 25-й хвилині зустрічі відзначився Карім Бензема, пише 24 Канал.
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Під час розіграшу штрафного удару гравець Новбахора зробив подачу у штрафний майданчик Аль-Іттіхіда, де володар "Золотого м'яча" майстерним ударом головою вразив власні ворота.
Відео автогола Каріма Бензема
Бензема зумів реабілітуватися у компенсований до першого тайму час, коли віддав асист на партнера по команді, який зрівняв рахунок – 1:1.
За три хвилини до завершення матчу "подвиг" Бензема повторив грузинський форвард Новбахора Тома Табатадзе, який теж відзначився автоголом.
У підсумку Аль-Іттіхад здобув перемогу з рахунком 2:1 та вийшов до чвертьфіналу азійської Ліги чемпіонів. Перший матч суперники зіграли внічию 0:0.