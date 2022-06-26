Аль-Айн продлил контракт с Ребровым
Источник:твиттер Аль-Айна
Эмиратский Аль-Айн продлил соглашение с Сергеем Ребровым. Украинский тренер останется в ОАЭ еще на год.
Ребров: Я очень рад продолжить работу в Аль-Айне
Эмиратский клуб воспользовался возможностью прологанции контракта украинца еще на один год. Украинский пресс-секретарь прокомментировал продолжение своего сотрудничества с Аль-Айном.
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Сергей Ребров заявил, что рад остаться в команде еще на один сезон. Украинец остается в клубе до 30 июня 2023 года.
Я очень рад продолжить работу в Аль-Айне, потому что на самом деле нашел позитивную и стимулирующую атмосферу, чтобы поблагодарить профессионализм руководства и прекрасные возможности этого замечательного клуба и широкую базу болельщиков, которая поддерживает команду во всех сферах,
– сказал украинский специалист.
В прошедшем сезоне Аль-Айн под руководством Реброва стал чемпионом страны и победителем Кубка лиги ОАЭ.
Карьера Реброва в Аль-Айне
- 48-летний наставник с июня 2021 возглавляет Аль-Айн.
- Под его руководством клуб провел за сезон 33 матча, в которых одержал 23 победы, расписал 8 мировых и потерпел лишь 2 поражения.
- Ранее Ребров заявлял, что намерен вернуться к работе в родной стране.
- Ранее специалист мог возглавить сборную Украины. Однако Аль-Айн ответил отказом Украинской ассоциации футбола.