Команда Реброва уверенно победила в Кубке: Ярмоленко заработал пенальти – видео

В четверг, 8 декабря, Аль-Айн сыграл в 1/16 финала Кубка Президента ОАЭ против Дибби Аль-Фуджейра. Команда Сергея Реброва без проблем пробилась в следующий раунд соревнований.

Андрей Ярмоленко начал матч в старте Аль-Айна. В первом тайме подопечные Сергея Реброва однажды огорчили голкипера соперника 1:0. С минимальным преимуществом на табло хозяева пошли в раздевалку, пишет 24 канал .

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Стал соавтором первого гола

Во второй 45-минутке мяч еще трижды влетал в ворота Диббы. Гости не смогли забить хотя бы гол престижа. В итоге – 4:0, разгромная победа Аль-Айна, обеспечившая ему выход в 1/8 финала Кубка Президента ОАЭ.

Ярмоленко провел на футбольном поле 68 минут и заработал пенальти в первом тайме, которое реализовал Лаба.

Видео пенальти Аль-Айна

Следующий матч клуб Ярмоленко сыграет уже 12 декабря против Аль-Вахда Абу-Даби в первом матче четвертьфинала Кубка Этисалат.

Ярмоленко выступает за "Аль-Айн" с июля 2022 года. Украинец подписал контракт до конца июня 2023 года. В чемпионате ОАЭ провел 14 матчей, в которых отличился 3 голами и 5 ассистами.