Актриса "Женского Квартала" стала футболисткой Кривбасса

Актриса юмористического шоу "Женский Квартал" Екатерина Никитина кардинально сменила профессию. Теперь она будет выступать за футбольный клуб Кривбасс.

Екатерина Никитина до этого никогда не выступала за футбольные команды. До этого в карьере 26-летней девушки були участия в проектах "Женский Квартал" и "Лига смеха".

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"Я подписала свой первый профессиональный контракт в футболе. Он рассчитан на год и в клубе я буду получать минимальную зарплату, которую каждый месяц буду перечислять на нужды ВСУ", – рассказала Екатерина Никитина.

Хотя работать в сфере спорта для нее не в первый раз. Она также была преподавательницей танцев, фитнеса и гимнастики. А также увлекалась боксом, большим теннисом и скалолазанием.

Символично, что в новой команде она будет выступать под номером "95".

Видео презентации Никитиной футболисткой Кривбасса