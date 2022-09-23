Екатерина Никитина до этого никогда не выступала за футбольные команды. До этого в карьере 26-летней девушки були участия в проектах "Женский Квартал" и "Лига смеха".
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"Я подписала свой первый профессиональный контракт в футболе. Он рассчитан на год и в клубе я буду получать минимальную зарплату, которую каждый месяц буду перечислять на нужды ВСУ", – рассказала Екатерина Никитина.
Хотя работать в сфере спорта для нее не в первый раз. Она также была преподавательницей танцев, фитнеса и гимнастики. А также увлекалась боксом, большим теннисом и скалолазанием.
Символично, что в новой команде она будет выступать под номером "95".
Видео презентации Никитиной футболисткой Кривбасса