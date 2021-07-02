Поддерживаем не имена, – активистка рассказала, как в Риме встречали украинских футболистов

Украинских футболистов, которые вскоре будут играть на Евро-2020, в Италии уже встретили болельщики. Они еще с первого чемпионата во всех уголках страны следят за нашей командой.

Все матчи просматривают не только в фан-зонах Рима, но и в других городах государства. Об этом в эфире рассказала активистка украинской общины Олеся Татарин.

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По ее словам, все болельщики радуются возможности поздравить и поддержать не просто украинскую команду, а честь и славу государства.

Мы вместе встретили их, болеем, готовимся и будем на стадионе. Наша команда – это наше лицо. Мы поддерживаем не имена, а флаг Украины, наши цвета, наш герб,

– отметила Татарин.

Она отметила, что все билеты раскупили и на стадион, и в фан-зонах центра города. Также болельщики планируют организовать небольшой марш – от одной фан-зоны до центра Рима и стадиона. В то же время это будут делать за соблюдением ограничений, которые приняли в городе.

Сегодня, 2 июля, стартует четвертьфинал Евро-2020 игрой между Швейцарией и Испанией. Затем будут соревноваться сборные Бельгии и Италии в Мюнхене. А также – Чехия сыграет с Данией. Завершающей игрой четвертьфинала станет игра нашей сборной с британцами. Будут играть украинские футболисты в субботу, 3 июля, на стадионе в Риме в 22:00 по киевскому времени.

Как болельщики встречали украинских футболистов в Риме: смотрите видео