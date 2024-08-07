Вандалы ворвались на виллу Лионеля Месси и разрисовали его дом: детали скандала

Аргентинец Лионель Месси уже три года не посещал свое поместье в Барселоне. Дом вызвал интерес у экоактивистов, которые провели на территории виллы акцию протеста.

В 2021 году легенда футбола Лионель Месси приобрел элитную виллу в Барселоне. Тогда аргентинец еще выступал за "блаугранас", поэтому не пожалел аж 11 миллионов евро на жилье.

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Вандалы в доме Месси

Впрочем, в том же году Месси перешел в ПСЖ и оставил виллу пустовать. Это вызвало интерес со стороны экоактивистов движения "Futuro Vegetal", что переводится как "Растительное будущее".

Вандалы пробрались ночью на территорию виллы и разрисовали дом Месси черной и красной красками. Также активисты сфотографировались у ворот с надписью "Помогите планете, ешьте богатых, отмените полицию".





Вандалы разрисовали виллу Месси / фото Futuro Vegetal

При этом преступники обвинили самого Месси в климатическом кризисе. Они припомнили, что вилла была незаконно построена на том месте, что, по их мнению, отражает неравенство класса.

Богатые 1% населения мира произвели в 2019 году столько же выбросов углекислого газа, сколько и самые бедные две трети человечества. При этом именно наиболее уязвимые сообщества страдают от худших последствий кризиса. Это всего лишь еще один пример того, что закон не работает одинаково для всех. Государственные учреждения находятся на службе у руководящего класса и не выполняют волю народа,

– говорится в заявлении организации "Futuro Vegetal".

Как активисты портили имущество Лионеля Месси:

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Напомним, что последние полтора года Месси выступает в США за Интер Майами. Также Лионель активно завоевывает трофеи со сборной Аргентины. За последние три года ему покорился чемпионат мира, дважды Копа Америка и Финалиссима.