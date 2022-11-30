Дикое поведение организаторов: в теннисной Академии звездного Надаля раздался гимн России

Безумный поступок совершили на юниорском теннисном турнире Ten Pro в Академии звездного испанского теннисистка Рафаэля Надаля. На церемонии открытия соревнований включили гимн России.

Соревнования среди юниоров проходят не под эгидой международных теннисных ассоциаций. Поэтому организаторы Ten Pro Global Tennis Junior Tour в Мальорке смогли включить гимн России и разрешить использовать враждебный флаг.

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Циничный поступок в Испании

Однако таким поступком организаторы подтвердили, что уважают Россию, несмотря на полномасштабное вторжение в Украину.

Юниорский турнир в Академии Рафаэля Надаля собрала на корте немало российских теннисистов и болельщиков на трибунах.

Видео с церемонии открытия

Отметим, что основателем тура Ten Pro является гражданин Сербии Горан Новакович. А эта страна поддерживает Россию, поэтому не удивительно, почему на турнире раздался гимн страны-оккупанта.

Ранее на этой Академии Надаль провел матч против легендарного 98-летнего украинского теннисиста Леонида Станиславского из Харькова. Это было в октябре 2021 года.

В собственной академии испанца теннисисты провели несколько розыгрышей, после чего еще долго разговаривали. Мечта украинца сбылась.