В списке не нашлось места восстановленному от травмы нападающему Владиславу Кулачу и новичку киевлян Джастину Лонвейко. Оба пропускают игру Лиги Европы из-за того, что не заявлены в заявку Динамо на еврокубки.

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Ключевой матч для киевлян

Также вне заявки первый номер ворот киевского клуба и сборной Украины Георгий Бущан. Голкипер продолжает восстанавливаться после травмы, заработанной в матче против турецкого Фенербахче, и операции в Барселоне.

В заявке киевлян только один вратарь с опытом выступлений в главной команде – Руслан Нещерет. Ведь в матче УПЛ против львовского движения серьезную травму в игровом эпизоде ​​получил Денис Бойко.

Напомним, что свое возобновление в бельгийском Антверпене после разрыва "крестов" продолжает Николай Шапаренко.

Заявка Динамо на матч

Вратари: Руслан Нещерет, Денис Игнатенко, Юрий Авраменко;

Руслан Нещерет, Денис Игнатенко, Юрий Авраменко; Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тимчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Томаш Кендзера;

Константин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тимчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Томаш Кендзера; Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Кахим Перрис, Самба Диалло;

Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Кахим Перрис, Самба Диалло; Форварды: Владислав Ванат, Артем Беседин.

Дорога в Кипр для киевлян очень сложна. "Бело-синие" отправились на матч через Молдову, где остановились переночевать и провести полноценную тренировку. Из Кишинева Динамо уже на самолете отправится в Ларнаку.

К слову. Матч АЭК Ларнака – Динамо состоится 27 октября в 19:45 по Киеву. Подопечные Мирчи Луческу попытаются взять реванш у соперника за досадное поражение в предыдущей встрече со счетом 0:1. Динамовцам нужна только победа, чтобы побороться за 3-е место в группе.