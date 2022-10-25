В списке не нашлось места восстановленному от травмы нападающему Владиславу Кулачу и новичку киевлян Джастину Лонвейко. Оба пропускают игру Лиги Европы из-за того, что не заявлены в заявку Динамо на еврокубки.
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Ключевой матч для киевлян
Также вне заявки первый номер ворот киевского клуба и сборной Украины Георгий Бущан. Голкипер продолжает восстанавливаться после травмы, заработанной в матче против турецкого Фенербахче, и операции в Барселоне.
В заявке киевлян только один вратарь с опытом выступлений в главной команде – Руслан Нещерет. Ведь в матче УПЛ против львовского движения серьезную травму в игровом эпизоде получил Денис Бойко.
Напомним, что свое возобновление в бельгийском Антверпене после разрыва "крестов" продолжает Николай Шапаренко.
Заявка Динамо на матч
- Вратари: Руслан Нещерет, Денис Игнатенко, Юрий Авраменко;
- Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тимчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Томаш Кендзера;
- Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Кахим Перрис, Самба Диалло;
- Форварды: Владислав Ванат, Артем Беседин.
Дорога в Кипр для киевлян очень сложна. "Бело-синие" отправились на матч через Молдову, где остановились переночевать и провести полноценную тренировку. Из Кишинева Динамо уже на самолете отправится в Ларнаку.