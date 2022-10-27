В четверг, 27 октября, Динамо сыграет в Ларнаке против АЭКа в предпоследнем 5-м туре группового раунда Лиги Европы. Киевляне попытаются взять реванш за поражение, пишет 24 канал.

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В первом очном противостоянии "бело-синие" минимально уступили сопернику из Кипра (0:1). Подопечные Мирчи Луческу именно с киприотами борются за шанс выйти в 1/16 финала Лиги конференций.

Перед поединком в Ларнаке киевляне не набрали ни одного балла, а отставание от АЭКа составляет 3 очка. Потому киевский клуб попытается оформить первую победу в розыгрыше группового раунда Лиги Европы.

Киевлян устроит победа с разницей в два гола или больше. А после этого бело-синим нужно будет сыграть в последнем 6-м туре не хуже, чем сделает это АЭК.

Где смотреть поединок

Поединок Динамо в прямом эфире покажет онлайн-сервис Megogo. Стартовый свисток судьи раздастся в 19:45 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча АЭК – Динамо будет доступна – по ссылке.