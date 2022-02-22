Клуб порозумівся з родиною футболіста

Зазначається, що Аякс виплатить родині Нурі 7,85 мільйона євро компенсації.

Дивіться також Тренер французького клубу влаштував бійку прямо під час матчу: відео сутички

У 2017-му футболіст переніс серцевий напад під час передсезонного матчу Аяксу, після чого протягом року перебував у комі.

Неправильно надана медична допомога на полі призвела до пошкодження головного мозку Абдельхака. Клуб визнав помилки лікарів та взяв на себе відповідальність за їхні наслідки.

Ми всі розуміємо, що страждання Абдельхака та його рідних ще не закінчилися. Ситуація залишається дуже прикрою, і наш клуб це повністю усвідомлює,

– йдеться у повідомленні.

"Ми дуже цінуємо те, як родина день і ніч з великою любов’ю піклується про Абдельхака. Коли я його навідую, мене завжди зустрічають розпростертими обіймами", — сказав генеральний менеджер Аякса Едвін ван дер Сар.