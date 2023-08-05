Нидерландский клуб не хочет позорить свою репутацию трансфером хавбека, имеющего паспорт страны-агрессора. Наблюдательный совет Аякса блокирует этот переход россиянина из Краснодара.

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Аякс не должен совершать такой большой ошибки

Многие руководители амстердамцев заверят, что во время войны в Украине морально осуществлять трансферы российских футболистов, тем более играющих в чемпионате России.

Своими действиями Аякс должен не унижать себя, а показывать всем правильный пример.

Шансы у 23-летнего Эдуарда Сперцяна стать футболистом Аякса еще есть. В нидерландском клубе еще совсем не отказались от трансфера российского футболиста.

По данным Transfermarkt Стоимость этого российского футболиста составляет 12 миллионов евро.

Ранее была информация, бывший украинский футболист Евгений Левченко, долгое время игравший в Нидерландах, посоветовал Аяксу не совершать трансфер российских футболистов, чтобы не разрушать свою репутацию.

Уже 12 августа Аякс сыграет свой первый официальный матч нового сезона. Соперником "гномов" будет Хераклес.

Отметим, что ранее российский клуб Зенит пытался оформить переход бывшего футболиста Шахтера Нереса. Но Давид наотрез отказался ехать в страну, как разрушила ему карьеру в Украине.