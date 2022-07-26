Аякс – Шахтер: онлайн-трансляция товарищеского матча

Донецкий Шахтер во вторник, 26 июля, сыграет товарищеский матч против нидерландского Аякса. Онлайн-трансляция матча Аякс – Шахтер начнется в 21:00.

Шахтер в рамках подготовки к сезону и с благотворительной целью решил провести ряд товарищеских матчей Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine. 26 июля соперником "горняков" станет Аякс. Матч состоится в Амстердаме. Онлайн-трансляция матча Шахтер – Аякс доступна на сайте 24 канала

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Это будет второй матч для команды под руководством нового тренера Игоря Йовичевича. В первом матче его подопечные сыграли вничью 3:3 с другим нидерландским клубом Ситтард.

Состав Шахтера: Трубин, Конопля, Козик, Бондарь, Корниенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Кащук, Мудрик, Тотовицкий.

Запасные: Шевченко, Пятов, Кирюханцев, Удод, Стасюк, Савченко, Очеретько, Топалов, Джурасек, Чех, Криськив, Вакула, Кулаков.

Прямая трансляция матча Аякс – Шахтер



Все средства от реализации билетов и рекламы на матчи будут направлены на приобретение всего необходимого для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны. В дальнейших планах "горняков" – благотворительные поединки Shakhtar Global Tour for Peace с Утрехтом (30 июля) и Ромой (7 августа). За 5 благотворительных поединков, сыгранных весной, было собрано 13,2 миллиона гривен.