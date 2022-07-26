Шахтар рамках підготовки до сезону та з благодійною метою вирішив провести ряд товариських матчів Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine. 26 липня суперником "гірників" стане Аякс. Матч відбудеться в Амстердамі. Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Аякс доступна на сайті 24 каналу

Варте уваги Палкін знову наїхав на ФІФА, пригадавши захоплення окупантами Донецька у 2014-му

Це буде другий матч для команди під керівництвом нового тренера Ігоря Йовічевича. У першому матчі його підопічні зіграли внічию 3:3 з іншим нідерландським клубом Сіттард.

Склад Шахтаря: Трубін, Конопля, Козік, Бондар, Корнієнко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Кащук, Мудрик, Тотовицький.

Запасні: Шевченко, Пятов, Кирюханцев, Удод, Стасюк, Савченко, Очеретько, Топалов, Джурасек, Чех, Криськів, Вакула, Кулаков.

Пряма трансляція матчу Аякс – Шахтар



Усі кошти від реалізації квитків та реклами на матчі будуть спрямовані на придбання всього необхідного для захисників України, українських громадян і дітей, які постраждали від війни. У подальших планах "гірників" – благодійні поєдинки Shakhtar Global Tour for Peace з Утрехтом (30 липня) та Ромою (7 серпня). За 5 благодійних поєдинків, зіграних навесні, було зібрано 13,2 мільйона гривень.