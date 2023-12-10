Протест против ненависти: футболисты Аякса вышли на поле в футболках без фамилий

Необычную социальную акцию провел футбольный клуб Аякс в рамках чемпионата Нидерландов. На футболках у игроков команды вместо фамилий были три точки.

Футболисты Аякса на домашний матч против Спарты Роттердам (2:1) вышли в уникальном комплекте формы. На футболках игроков вместо фамилий были выбиты три точки.

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Три точки вместо фамилии

Таким образом, клуб выразил свой протест против хейта в социальных сетях. Три точки на футболках символизируют универсальный знак молчания.

Каждый месяц игроки мужских и женских команд Аякса получают в соцсетях более 1500 сообщений с выражением ненависти. Но, к сожалению, это касается не только наших игроков. Сообщения такого типа являются частью растущей тенденции, влияющей на миллионы людей в интернете. Стремясь заглушить хейт в соцсетях, Аякс во время матчей в эти выходные будет носить футболку с тремя белыми точками вместо фамилий. Точки представляют собой универсальный знак молчания, а также значок в меню, который вы выбираете, чтобы пожаловаться на хейт,

– говорится в заявлении Аякса.

Футболки Аяксу без фамилий / twitter.com/AFCAjax