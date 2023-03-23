Не успел судья дать стартовый свисток о начале матча, как поединок запомнился первым скандалом. Все произошло во время рукопожатий капитанов Аякса и Фейенорда, сообщает 24 Канал.

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Решил проучить дерзкого капитана Аякса

Капитан Фейенорда Оркун Кокчю решил не давить руку капитану Аякса Душану Тадичу после подбрасывания монеты главным арбитром матча.

На лице лидера "гномов" было видно непонимание, почему так поступил его сопернику. Дело в том, что звездный Тадич отказался одевать на свою руку повязку на память о всех погибших во время землетрясения в Турции и Сирии. Напомним, что эта ужасная трагедия унесла жизни более 50 тысяч человек.

А 22-летний капитан Фейорд Кокчю имеет турецкие корни, хотя родился в Нидерландах. Поэтому такой поступок Тадича сильно задел лидера гостей, решившего таким игнорированием проучить капитана Аякса.

Кокчу не пожал руку Тадичу: смотрите видео

Отметим, что в этом поединке сошлись два лидера нидерландского первенства.

Интересно и то, что Тадич стал автором второго гола в ворота Фейенорда. Душан вывел Аякс вперед 2:1. Это 8-й мяч Душана в текущем сезоне в Эредивизе. Всего в сезоне-2022/2023 забил 9 голов и отдал 19 результативных передач.

Но хозяевам не удалось удержать победный счет. Во втором тайме гости дважды огорчили голкипера соперника и вырвали победу 2:3.

Победа позволила Фейенорду укрепить свое лидерство в турнирной таблице и свое преимущество над Аяксом - 61 против 55 у "гномов".