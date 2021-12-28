Усик разозлил Белью
Британец подчеркнул, что не хотел драться с Усиком. Поскольку тогда он завершил карьеру и отправился в медовый месяц.
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Стоит признать, что Александр очень приятно высказывался обо мне. Когда я ушел с первого тяжелого веса, он сказал, что считает меня лучшим крузером в мире,
– отметил Белью.
Тони заявил, что украинский боксер его разозлил не на шутку и он решил принять вызов Александра.
"Я помню, как проводил медовый месяц, а этот парень, который не знает ни слова по-английски, сказал: "Тони Белью, я хочу Тони Белью". И я такой подумал: "Ай с**ин сын!" Потом я разозлился до белого каления и позвонил Эдди Хирну", – сказал британец.
Усик – Белью: главное о бое
- Боксеры встречались в 2018-м году. Усик одержал победу нокаутом в 8-м раунде.
- Для Белью это было третье поражение в профессиональном ринге.
- После противостояния с украинцем британец завершил карьеру.