Неделю назад было больше эмоций, – Скрипник о болезненном вылете Ворсклы из Лиги конференций

Полтавская Ворскла приостановила свои выступления в Лиге конференций. 27 июля в ответном матче подопечные Виктора Скрипника проиграли АИКу.

Скрипник: Семь месяцев невозможно спрятать

К сожалению, Ворскли не удалось вторично переиграть АИК. Ведь в первом матче полтавский клуб неожиданно праздновал победу в Стокгольме со счетом 3:2.

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Подопечные Виктора Скрипника проиграли по итогам основного и дополнительного времени – 2:0. Такая победа шведов не позволила Ворскли пробиться в следующий раунд.

Главный тренер ворсклян Скрипник прокомментировал болезненное поражение и вылет из Лиги конференций. Наставник уверен, что продолжающийся перерыв без матчей повлиял на игру команды.

Семь месяцев невозможно спрятать. Возможно, неделю назад было больше эмоций, потому что это была первая игра за 7 месяцев, хороший стадион, публика. Но когда дело доходит до серьезного, то есть просчеты, которые становятся решающими,

– рассказал Скрипник.

"Сделали все, что могли"

Коуч украинского клуба поздравил АИК с победой и не может упрекнуть футболистов в самоотдаче. Все силы игроки остались на поле в Стокгольме. Скрипник уверен, что его подопечные сделали все, что могли, но в этот вечер удача была на стороне соперника.

"Поздравляем соперника с победой. Все футболисты отдали силы этой игре на полную, многих судороги хватали. Все силы оставили на поле. Сказался класс наших соперников. Были вынуждены замены уже в первом тайме. Вылетали футболисты, которые играют первые роли в команде. Сейчас сложно их заменить", – сказал тренер Ворсклы.

Я не могу сказать плохих слов в адрес ребят, которые выходили на поле и отдали все силы. Сделали все, что могли. Были моменты, не убили. Пропустили два гола, досадно: там рикошет, там чуть-чуть не хватило. Мы разочарованы, но покидаем Стокгольм с высоко поднятой головой. Остается пожелать команде АИК пройти как можно дальше в этом турнире,

– добавил наставник Ворсклы.

Теперь Ворскла будет сконцентрирована только на украинском чемпионате, который должен стартовать 23 августа.