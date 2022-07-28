Скрипник: Сім місяців неможливо заховати

На жаль, Ворсклі не вдалось вдруге переграти АІК. Адже у першому матчі полтавський клуб доволі несподівано святкував перемогу у Стокгольмі з рахунком 3:2.

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Підопічні Віктора Скрипника програли за підсумками основного та додаткового часу – 2:0. Така звитяга шведів не дозволила Ворсклі пробитись у наступний раунд.

Головний тренер ворсклян Скрипник прокоментував болючу поразку та виліт із Ліги конференцій. Наставник впевнений, що тривала перерва без матчів вплинула на гру команди.

Сім місяців неможливо заховати. Можливо, тиждень тому було більше емоцій, бо це була перша гра за 7 місяців, гарний стадіон, публіка. Але коли справа доходить до серйозного, то є прорахунки, які стають вирішальними,

– розповів Скрипник.

"Зробили все, що могли"

Коуч українського клубу привітав АІК із перемогою та не може дорікнути футболістам у самовіддачі. Усі сили гравці залишились на полі у Стокгольмі. Скрипник впевнений, що його підопічні зробили усе, що могли, але цього вечора фортуна була на стороні суперника.

"Вітаємо суперника із перемогою. Усі футболісти віддали сили цій грі на повну, багатьох судоми хапали. Усі сили залишили на полі. Дався взнаки клас наших суперників. Були вимушені заміни вже у першому таймі. Вилітали футболісти, які грають перші ролі у команді. Наразі складно їх замінити", – сказав тренер Ворскли.

Я не можу сказати поганих слів на адресу тих хлопців, які виходили на поле і віддали всі сили. Зробили все, що могли. Були моменти, не забили. Пропустили два голи, прикро: там рикошет, там трохи не вистачило. Ми розчаровані, але залишаємо Стокгольм із високо піднятою головою. Залишається побажати команді АІК пройти якнайдалі в цьому турнірі,

– додав наставник Ворскли.

Тепер Ворскла буде сконцентрована лише на українському чемпіонаті, який повинен стартувати 23 серпня.