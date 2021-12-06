Ринат Ахметов официально стал президентом Шахтера 11 октября 1996 года. На этом посту он заменил Ахата Брагина, погибшего 15 октября 1995 года на стадионе "Шахтер" в Донецке в результате взрыва.

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За 25-летнее правление Ахметова, Шахтер по 13 раз выигрывал чемпионат Украины и Кубок, 8 раз команда выиграла Суперкубок Украины, а в 2009 году получила международный трофей – Кубок УЕФА.

Об инвестициях в Шахтер

За это время в Донецке был построен новый стадион "Донбасс арена", а также тренировочная база "Кирша". Кроме того, на трансферы игроков за это время тоже было потрачено немало.

На вопрос о том, сколько денег Ахметов инвестировал в команду, он так и не дал прямого ответа.

Я думаю, это не главное. Главное, что я чувствую. Футбол – это моя жизнь. Я люблю футбол. Я могу сказать, как за эти 25 лет у меня поседели волосы. Я начинал – седины не было, а футбол меня заставил немного понервничать,

– ответил Ахметов.

Также он не готов оценить, сколько стоит клуб. Причина в том, что не планирует его продавать.

"Чтобы понять, сколько он стоит, его нужно продать. А продавать клуб я не собираюсь. Я хочу дальше инвестировать в Шахтер. Я хочу дальше инвестировать в наши победы. Я хочу дальше инвестировать в качество нашей игры, где мы будем играть в яркий, атакующий, смелый футбол. Клуб не продается, инвестировать в него я буду. Буду инвестировать много. Именно столько, сколько нужно для того, чтобы мы играли в тот футбол, который хотим видеть. Другой клуб покупать не собираюсь. Бывает, ходят слухи, что я покупаю. Нет. Мое сердце – с Шахтером, Шахтер – в моем сердце, и я уверен, что так будет всегда", – заявил Ахметов.

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Ахметов и украинская политика

За последнее время фамилия Ахметова снова всплыла в украинской политике. Он и до того имел большое влияние (в свое время даже лично был депутатом Верховной Рады V и VI созывов от "Партии регионов"). Хотя за четыре с половиной года работы в парламенте он прошел письменную регистрацию только один раз, то есть пропустил 529 из 530 сессионных заседаний.

Чтобы уменьшить влияние Ахметова как олигарха, в Украине был принят закон об олигархах и борьбе с монополией на рынках. Поэтому у него ухудшились отношения с Офисом Президента.

В своем прессмарафоне Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Ахметова пытаются втянуть в госпереворот в Украине.

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