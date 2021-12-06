Рінат Ахметов офіційно став президентом Шахтаря 11 жовтня 1996 року. На цій посаді він замінив Ахата Брагіна, який загинув 15 жовтня 1995 року на стадіоні "Шахтар" в Донецьку внаслідок вибуху.

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За 25-річне правління Ахметова, Шахтар по 13 разів вигравав чемпіонат України та Кубок, 8 разів команда виграла Суперкубок України, а 2009 року здобула міжнародний трофей – Кубок УЄФА.

Про інвестиції в Шахтар

За цей час в Донецьку було побудовано новий стадіон "Донбас арена", а також тренувальну базу "Кірша". Окрім того, на трансфери гравців за цей час теж було витрачено чимало.

На питання про те, скільки грошей Ахметов інвестував в команду, він так і не дав прямої відповіді.

Я гадаю, це не головне. Головне, що я відчуваю. Футбол – це моє життя. Я люблю футбол. Я можу сказати, як за ці 25 років у мене посивіло волосся. Я починав – сивини не було, а футбол мене змусив трохи понервувати,

– відповів Ахметов.

Також він не готовий оцінити, скільки коштує клуб. Причина в тому, що не планує його продавати.

"Аби зрозуміти, скільки він коштує, його потрібно продати. А продавати клуб я не збираюсь. Я хочу далі інвестувати в Шахтар. Я хочу далі інвестувати в наші перемоги. Я хочу далі інвестувати в якість нашої гри, де ми гратимемо в яскравий, атакуючий, сміливий футбол. Клуб не продається, інвестувати в нього я буду. Інвестуватиму багато. Саме стільки, скільки потрібно для того, щоб ми грали в той футбол, який хочемо бачити. Інший клуб купувати не збираюсь. Буває, ширяться чутки, що я щось купую. Ні. Моє серце – із Шахтарем, Шахтар – у моєму серці, і я впевнений, що так буде завжди", – заявив Ахметов.

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Ахметов та українська політика

За останній час прізвище Ахметова знову спливло в українській політиці. Він і до того мав чималий вплив (свого часу навіть особисто був депутатом Верховної Ради V та VI скликань від "Партії регіонів"). Хоча за чотири з половиною роки роботи в парламенті він пройшов письмову реєстрацію лише один раз, тобто пропустив 529 з 530 сесійних засідань.

Щоб зменшити вплив Ахметова як олігарха, в Україні було прийнято закон про олігархів та боротьбу з монополією на ринках. Через це в нього погіршилися стосунки з Офісом Президента.

Під час свого пресмарафону Президент України Володимир Зеленський заявив, що Ахметова намагаються втягнути у держпереворот в Україні.

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