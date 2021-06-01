Агуэро подарил дорогие часы

Аргентинский нападающий сделал подарки сотрудникам Манчестер Сити перед уходом в Барселону.

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Более 60 сотрудников английского клуба получили в подарок от аргентинца часы Hublot или Tag Heuer стоимостью не менее 1 000 фунтов стерлингов. На часы нанесена надпись Gracias! Kun Aguero ("Спасибо! Кун Агуэро").

Подарки получил весь персонал, который непосредственно работает с первой командой

Кроме того, Агуэро устроил лотерею, чтобы разыграть между сотрудниками свой внедорожник Range Rover Evoque. Цена на авто колеблется от 32 до 55 тысяч фунтов стерлингов.

Автомобиль выиграл один из работников, который занимается экипировкой команды.

Также футболист выделил значительную сумму денег в рамках регулярной помощи футболистов персоналу клуба.