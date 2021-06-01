Агуеро подарував дорогі годинники

Аргентинський нападник зробив подарунки співробітникам Манчестер Сіті перед відходом у Барселону.

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Понад 60 співробітників англійського клубу отримали в подарунок від аргентинця годинник Hublot або Tag Heuer вартістю не менше 1 000 фунтів стерлінгів. На годинник нанесений напис Gracias! Kun Aguero ("Спасибі! Кун Агуеро").

Подарунки отримав весь персонал, який безпосередньо працює з першою командою

Крім того, Агуеро влаштував лотерею, щоб розіграти між співробітниками свій позашляховик Range Rover Evoque. Ціна на авто коливається від 32 до 55 тисяч фунтів стерлінгів.

Автомобіль виграв один з працівників, який займається екіпіровкою команди.

Також футболіст виділив значну суму грошей в рамках регулярної допомоги футболістів персоналу клубу.