Динамо 12 раз выигрывало Кубок Украины, что на один меньше, чем принципиальный конкурент киевлян – Шахтер. Победа в Кубке Украины сезона-2020/2021 позволит киевлянам сравняться с Шахтером.

Стоящее Билеты на матч 1/2 финала Кубка Украины Агробизнес – Динамо раскупили за 25 минут

Сейчас Динамо – действующий обладатель Кубка и продолжает его защиту. Зато скромный Агробизнес впервые вышел в полуфинал. Клуб из Волочиска в четвертьфинале остановил Шахтер, поэтому попытается удивить и почти новоиспеченного чемпиона Украины – Динамо.

Агробизнес – Динамо: прогноз Favbet на матч 1/2 финала Кубка Украины

Динамо – очевидный фаворит поединка. Победу подопечных Мирчи Луческу в основное время букмекеры оценивают коэффициентом 1,25. Также эксперты уверены, что Динамо выйдет в финал. Такой итог полуфинального противостояния с Агробизнесом оценен коэффициентом 1,07.

Вместе с тем Агробизнес в полуфинале сумел за 120 минут не пропустить от Шахтера. Ничья в основное время поединка с Динамо позволит клубу из Волочиска рассчитывать на дополнительное время или серию пенальти.

Коэффициент 5,80, что основное время игры завершится ничьей. Вероятно, что Агробизнес действительно будет иметь больше шансов выиграть в дополнительное время, ведь в основное их победу оценивают коэффициентом 12,50.

Победу подопечных Александра Чижевского по пенальти букмекеры оценили коэффициентом 20. На идентичную ставку с победой Динамо коэффициент 15. Вместе с тем эксперты не верят, что Агробизнес победит Динамо в дополнительное время. Такой итог оценен коэффициентом 25, когда на идентичную победу киевлян – коэффициент 8,50.

Агробизнес и Динамо впервые встретятся в своей истории. К игре команды подходят с разным настроением. Команда Чижевского не выигрывает вот уже как 5 поединков. Зато победная серия Динамо на внутренней арене составляет уже 7 поединков. Динамовцы не проигрывают в чемпионате Украины с ноября 2020 года, когда уступили Шахтеру.

Поединок Агробизнес – Динамо начнется в 16:00.