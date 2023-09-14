Артета и Зинченко поймались за голову: определились самые плохие трансферы лета-2023

Футбольное сообщество определило переходы, которыми клубы вряд ли смогут похвастаться. За потенциально "провальных" игроков отдали немалые суммы.

Агенты составили рейтинг самых плохих трансферов лета-2023. Список возглавил новоиспеченный одноклубник Александра Зинченко.

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Уже выбили клеймо

Недавно самый известный инсайдер мира Фабрицио Романо решил определить лучший переход лета-2023, в заключении "трофей" от итальянца достался Ливерпулю. Теперь же издания The Athletic попытались пойти в противоположную сторону и провести опрос среди участвовавших в некоторых крупных соглашениях агентов, чтобы определить худший, по их мнению, трансфер прошлым летом.

Таким образом, "Золото малина" досталась полузащитнику сборной Германии Каю Гавертцу, перебравшемуся из Челси в Арсенал за 60 миллионов фунтов плюс 5 миллионов бонусов. Худшим хавбек стал из-за того, что сразу не оправдал ожиданий, поскольку в пяти стартовых матчах в футболке "канониров" Гавертц не смог отличиться ни одним результативным действием.

Вторым "с конца" стал трансфер эквадорского полузащитника Мойсеса Кайседо из Брайтона в Челси. "Аристократы" заплатили за игрока рекордные для АПЛ 115 миллионов фунтов, что агенты считают недопустимым. Замкнул тройку самых грех переход Мейсона Маунта из Челси в Манчестер Юнайтед, который обошелся "красным дьяволам" в 55 миллионов фунтов плюс 5 миллионов бонусов.

Топ-10 самых дорогих подписаний лета 2023

Мойзес Кайседо (Брайтон – Челси) – 133,6 миллиона евро

Деклан Райс (Вест Хэм – Арсенал) – 116 миллионов евро

Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд – Реал) – 103 миллиона евро

Гарри Кейн (Тоттенхэм – Бавария) – 100 миллионов евро

Рандал Коло Муани (Айнтрахт Франкфурт – ПСЖ) – 95 миллионов евро

Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг – Манчестер Сити) – 90 миллионов евро

Неймар (ПСЖ – Аль-Хиляль) – 90 миллионов евро

Расмус Гойлунд (Аталанта – Манчестер Юнайтед) – 75 миллионов евро

Кай Гаверц (Челси – Арсенал) – 75 миллионов евро

Доминик Собослай (РБ Лейпциг – Ливерпуль) – 70 миллионов евро

Вне топа, однако все же в рейтинге оказались еще несколько игроков, чьи трансферы не войдут в историю лучших, а именно: Расмус Хойлунд из Аталанты в МЮ, Коула Палмера из Манчестер Сити в Челси, Калида Кулибали из Челси в саудовский Аль-Хиляль, Ватару Эндо из Штутгарта в Ливерпуль (хотя Фабрицио Романо положительно оценил трансфер японца) и Дивака Ориги из Милана в Ноттингем Форест.