"Можно ошибиться с женой, но не с нападающим": известный агент оценил трансфер Довбика в Рому

Артем Довбик в начале августа сменил клубную прописку. Он перешел из каталонской Жироны в римскую Рому.

После трансфера к "волкам" лучший бомбардир прошлого сезона Ла Лиги провел три официальных поединка в Италии. Пока результативными действиями не отличался

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Нужно время на адаптацию

О переходе украинца в Рому высказался известный итальянский агент Валерио Джуффрида. Он заявил, что Артему нужно время для адаптации к Серии А.

"От Довбика есть большие ожидания. Вы можете ошибиться с женой, но нельзя ошибиться с нападающим.

Они провели технический и спортивный анализ, затем помогла статистика, он был лучшим бомбардиром Ла Лиги, который опередил игроков таких команд, как Реал, Барселона и Атлетико. Ему придется адаптироваться, нужно время", – сказал Джуффрида.

К слову. Трансфер Артема Довбика в Рому стал самым дорогим в истории Жироны. Официальная сумма не озвучивалась, однако по инсайдерской информации, она достигла около 35 миллионов евро.

Отметим, что следующий поединок "волки" проведут 15 сентября. Соперником будет Дженоа Руслана Малиновского.