Після трансферу до "вовків" найкращий бомбардир минулого сезону Ла Ліги провів три офіційні поєдинки в Італії. Поки результативними діями не відзначався

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Потрібен час на адаптацію

Про перехід українця в Рому висловився відомий італійський агент Валеріо Джуффріда. Він заявив, що Артему потрібен час для адаптації до Серії А.

"Від Довбика є великі очікування. Ви можете помилитися з дружиною, але не можна помилитися з нападником.

Вони провели технічний і спортивний аналіз, потім допомогла статистика, він був найкращим бомбардиром Ла Ліги, який випередив гравців таких команд, як Реал, Барселона та Атлетіко. Йому доведеться адаптуватися, потрібен час", – сказав Джуффріда.

До слова. Трансфер Артема Довбика в Рому став найдорожчим в історії Жирони. Офіційна сума не озвучувалася, проте за інсайдерською інформацією, вона сягнула близько 35 мільйонів євро.

Зазначимо, що наступний поєдинок "вовки" проведуть 15 вересня. Суперником буде Дженоа Руслана Маліновського.