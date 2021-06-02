Агент Ярмоленко отреагировал на безумную идею Вест Хэма со Спартаком

Агент Андрея Ярмоленко лаконично прокомментировал слухи о переходе его подопечного в московский Спартак. Вадим Шаблий опроверг такую информацию.
Ответ агента
2 июня появилась информация, что якобы Андрей Ярмоленко может стать частью трансфера Вест Хэма. Английский клуб хотел включить украинца в сделку по чешскому футболисту Алексу Карло.
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Вест Хэм планировал таким шагом уменьшить цену перехода до 8 миллионов евро. Планировалось, что трансфер мог состояться еще до Евро-2020. Хотя сам игрок сборной Украины ранее заявлял, что его позиция неизменна – он не поедет играть в Россию. Агент украинского футболиста мгновенно отреагировал на такие слухи и расставил все точки над "и".
Вариант с переходом Андрея Ярмоленко в российский клуб даже не может обсуждаться. Точка,
– заявил Шаблий.
- В сезоне 2020/2021 украинец провел за "молотобойцев" лишь 24 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов.
- Контракт Ярмоленко с командой рассчитан до конца июня 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость трансфера правого вингера в 4 миллиона евро