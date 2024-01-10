Легионера Шахтера хотят запихать в топ-клубы Европы, которые охотятся за лидером "горняков"

Донецкий Шахтер может измениться в зимнее трансферное окно. Украинский клуб может потерять флангового защитника, который только летом 2023 подписал контракт с "горняками".

Речь идет об Иракле Азарове, трансфер которого в донецкий "Шахтер" вызвал небольшой резонанс в украинском футболе. Ведь 23-летний левый защитник перебрался к "горнякам" из сербской Црвены Звезды, продолжающей сотрудничество с пропагандистской компанией "Газпром".

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Наполи хочет другого игрока Шахтера

Однако украинский период в карьере Азарова может быть непродолжительным. Все потому, что агент футболиста Мамука Джугели предложил своего клиента действующему чемпиону Италии. Представитель защитника контактировал с президентом Наполи и другими европейскими клубами. Но речь пока не дошла до конкретных действий.

Агент Иракли, одновременно представляющий интерес звездного игрока Наполи Хвичи Кварацхелии, не скрывает, что хочет трудоустроить своего клиента в топовый клуб Европы.

Мы работаем над тем, чтобы Иракли перешел в топ-команду. Через некоторое время он уйдет, я вижу его будущее в лучших командах и лучших лигах. Не могу скрыть, я схожу с ума от Азарова. Я говорил о нем с президентом Наполи Де Лаурентисом, Ювентусом и другими, но это не был конкретный разговор.

– признался агент Азарова.

Грузинский защитник имеет действующий контракт с Шахтером до 30 июня 2028 года. Его трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

С момента перехода Азаров уже провел в футболке "горняков" 17 матчей, в которых дважды ассистировал на партнеров по команде.

Вряд ли руководство Наполи раскошелится на трансфер сразу двух игроков донецкого клуба. Ведь "неаполитанцы" серьезно трудятся над подписанием атакующего полузащитника Шахтера Георгия Судакова, на которого тоже претендует Ювентус. В приоритете для чемпиона Серии А есть усиление атакующей линии, а не обороны. Потому планы агента Азарова могут отсрочиться.