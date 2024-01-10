Мова йде про Іраклі Азарова, трансфер якого у донецький Шахтар викликав невеликий резонанс в українському футболі. Адже 23-річний лівий захисник перебрався до "гірників" із сербської Црвени Звєзди, яка продовжує співпрацю із пропагандистською компанією "Газпром".

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Наполі хоче іншого гравця Шахтаря

Однак український період у кар'єрі Азарова може бути нетривалим. Все через те, що агент футболіста Мамука Джугелі запропонував свого клієнта чинному чемпіону Італії. Представник оборонця контактував із президентом Наполі та іншими європейськими клубами. Але наразі мова не дійшла до конкретних дій.

Агент Іраклі, який водночас представляє інтерес зіркового гравця Наполі Хвічі Кварацхелії, не приховує, що хоче працевлаштувати свого клієнта у топовий клуб Європи.

Ми працюємо над тим, щоб Іраклі перейшов до топ-команди. Через якийсь час він піде, я бачу його майбутнє у найкращих командах та найкращих лігах. Не можу приховати, я божеволію від Азарова. Я говорив щодо нього із президентом Наполі Де Лаурентісом, Ювентусом та іншими, але це не була конкретна розмова,

– зізнався агент Азарова.

Відзначимо. Грузинський захисник має чинний контракт із Шахтарем до 30 червня 2028-го року. Його трансферну вартість оцінюють у 3,5 мільйона євро.

Від моменту переходу Азаров вже провів у футболці "гірників" 17 матчів, у яких двічі асистував на партнерів по команді.

Вряд керівництво Наполі розщедриться на трансфер одразу двох гравців донецького клубу. Адже "неаполітанці" серйозно працюють над підписанням атакувального півзахисника Шахтаря Георгія Судакова, на якого теж претендує Ювентус. У пріоритеті для чемпіона Серії А є підсилення атакувальної лінії, а не оборони. Тому плани агента Азарова можуть відтермінуватись.