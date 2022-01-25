В Африке полевой игрок заменил вратаря и совершил два безумных сейва: героическое видео

После вылета Нигерии главный фаворит Кубка африканских наций сборная Камеруна вышла в четвертьфинал турнира, победив аутсайдера команду Коморских островов со счетом 2:1.

Героические спасения

В преддверии поединка Коморы остались без вратарей. Али Ахамада и Мояд Усены сдали положительные тесты на коронавирус, а Салим Бен Бойна получил травму плеча.

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Место в воротах вынужден был занять защитник Чакер Альхадур. Пришлось даже пластырем ему номер на спине исправить.

Но неприятности для Комор на этом не закончились. Уже на 7-й минуте красную карточку получил полузащитник Наджим Абду.

На 29-й минуте форвард Камеруна Карл Токо Экамби открыл счет в матче, а на 70-й Венсан Абубакар удвоил преимущество хозяев турнира. В конце хавбек Комор Юссуф М'Чангама отыграл один мяч. Победа Камеруна – 2:1.

Камерун таки победил и прошел дальше, но вы только посмотрите, как отрабатывал на чужой позиции Альхадур. Этот парень явно выбрал не то амплуа.

Видео сейва Альхадура