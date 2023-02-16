Сегодня, 16 февраля, Днепр-1 возвращается на евроарену. Команда Александра Кучера вышла в плей-офф Лиги конференций, где в первом раунде будет противостоять АЕК из Ларнаки.

Следите с нами АЕК Ларнака – Днепр-1: онлайн-трансляция матча 1/16 финала Лиги конференций

В преддверии игры на Кипре наставник днепрян определился со стартовым составом команды. В него попали сразу два зимних новичка – Пеглоу и Хайнер. Также с первых минут выйдет лучший бомбардир Лиги конференций Артём Довбик.

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ ДНЕПРА-1 : Валеф – Хайнер, Сваток, Сарапий, Амаш – Рубчинский, Пихалонок – Пеглоу, Бабенко, Гуцуляк – Довбык.

Прямая трансляция матча АЕК – Днепр-1 пройдет на онлайн-сервисе Megogo. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что Днепр-1 уже играл с командой из Ларнаки в квалификации Лиги Европы. Тогда АЕК одержал две победы (2:1, 3:0) и выбил подопечных Кучера в Лигу конференций.

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Там днепряне заняли второе место в квартете с АЗ Алкмаар, Аполлоном и Вадуцем. В свою очередь, киприоты оказались на третьем месте в ЛЕ, обойдя Динамо.

Интересно знать. АЕК и Днепр-1 являются лидерами своих чемпионатов. Команда из Ларнаки имеет двухочковый гандикап над АПОЭЛом, тогда как подопечные Кучера опережают Шахтер на 5 очков.