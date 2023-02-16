Сьогодні, 16 лютого, Дніпро-1 повертається на євроарену. Команда Олександра Кучера вийшла у плей-офф Ліги конференцій, де у першому раунді протистоятиме АЕКу з Ларнаки.

Слідкуйте з нами АЕК Ларнака - Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги конференцій

Напередодні гри на Кіпрі наставник дніпрян визначився зі стартовим складом команди. До нього потрапили одразу два зимові новачки – Пеглоу та Хайнер. Також з перших хвилин вийде найкращий бомбардир Ліги конференцій Артем Довбик.

СТАРТОВІИЙ СКЛАД ДНІПРА-1: Валеф – Хайнер, Сваток, Сарапій, Амаш – Рубчинський, Пихальонок – Пеглоу, Бабенко, Гуцуляк – Довбик.

Пряма трансляція матчу АЕК – Дніпро-1 пройде на онлайн-сервісі Megogo. Початок – о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Дніпро-1 вже грав з командою з Ларнаки у кваліфікації Ліги Європи. Тоді АЕК здобув дві перемоги (2:1, 3:0) і вибив підопічних Кучера у Лігу конференцій.

До теми Які шанси у Дніпра-1 на перемогу в Лізі конференцій: головні фаворити турніру

Там дніпряни посіли друге місце у квартеті з АЗ Алкмаар, Аполлоном і Вадуцем. У свою чергу кіпріоти опинились на третьому місці в ЛЄ, обійшовши Динамо.

Цікаво знати. АЕК та Дніпро-1 є чинними лідерами своїх чемпіонатів. Команда з Ларнаки має двохочковий гандикап над АПОЕЛом, тоді як підопічні Кучера випереджають Шахтар на 5 очок.