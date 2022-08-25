АЭК отправил Днепр-1 в футбольный нокаут, отобрав у него Лигу Европы: видеообзор

Днепр-1 25 августа сыграл ответный матч квалификации Лиги Европы против АЕКа Ларнака. Украинский клуб вылетел в Лигу конференций.

АЭК – Днепр-1 3:0 (по двум матчам 5:1)

Голы: Дюрчо, 21, Лопеш, 45, Энлезу, 78

В первом поединке финальный свисток судьи зафиксировал победу АЭКа со счетом 1:2. Единственный гол во встрече в футболке днепрян забил защитник Александр Сваток. Поэтому киприоты подошли к ответному матчу с разницей в один мяч, пишет 24 канал.

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Гости из Украины на старте включили скорости. Громов пристрелялся из центра на грани штрафной – выше ворот. АЭК действовал более позиционно, а подопечные Александра Кучера пытались быстро выбегать в контратаки.

После подачи с углового Миличевич, забивавший в первом матче, опасно пробил в сторону ворот Днепра-1.

На 21-й минуте счет в матче стал 1:0 в пользу АЭКа. Дюрчо пробил из-под ноги Гуцуляка. Мяч после лёгкого рикошета оказался в сетке ворот украинского клуба. Валеф не сумел спасти свои владения.

Первый гол от АЕКа: смотрите видео

Почти сразу днепряне ответили острым моментом. После подачи Гуцуляк лучше сыграл на втором этаже, но Пирич парировал удар. Мяч отскочил к Сватку, но капитан Днепра-1 с убийственной позиции головой пробил над перекладиной.

Довбик все никак не мог пристреляться по воротам соперника. Форвард с левой пробил очень неудачно.

Пихаленок пробил в ближний угол ворот после паса Гуцуляка – мяч пролетел совсем рядом со стойкой.

Валеф уверенно сыграл на линии ворот после удара Гонсалеса.

Мяч снова побывал в сетке ворот Днепра-1. Но из-за фол в нападении на голкипера Валефа мяч не был засчитан.

В конце первого тайма АЭК удвоил преимущество на табло. Дюрчо один в один из-под Танчика отдал во вратарский Днепр-1. Мяч по дикой траектории от Лопеша залетел в сетку ворот Валефа – 2:0.

Видео гола Лопеша

Пихаленок ответил ударом в ближний угол, но голкипер АЕКа был на месте.

"Не забиваешь ты – забивают тебе"

Вторую 45-минутку днепряне начали с угловых, но мяч после удара Гуцуляка был выше ворот.

Довбик классно грудью сбросил под удар Громову. Артем поймал мяч от газона, но пробил мимо ворот АЭКа.

Гонсалес снял мяч с ноги Довбика.

На 78-й минуте сработало правило: "Не забиваешь ты – забивают тебе". Энлезу поймал мяч на ногу и ударом взлета мощно пробил по воротам Днепра-1. Валеф был бессилен – 3:0.

Назаренко классно поймал мяч, но Пирич парировал удар с острого угла.

Как ни старались днепряне забили, но мяч как очарованный не хотел влетать в сетку ворот соперника.

Днепр-1 проиграл АЭКу – 3:0. По итогам двух матчей – 5:1 в пользу кипрского клуба. Подопечные Александра Кучера вылетели из Лиги Европы. Днепряне продолжат борьбу в группе Лиги конференций, где больше, кроме них, не будет украинских представителей.