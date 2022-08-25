АЕК – Дніпро-1 3:0 (за двома матчами 5:1)

Голи: Дюрчо, 21, Лопеш, 45, Енглезу, 78

У першому поєдинку фінальний свисток судді зафіксував перемогу АЕКа з рахунком 1:2. Єдиний гол у зустрічі у футболці дніпрян забив захисник Олександр Сваток. Тому кіпріоти підійшли до матчу-відповіді з різницею в один м'яч, пише 24 канал.

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Гості з України на старті увімкнули швидкості. Громов пристрілявся з центру на межі штрафного – вище воріт. АЕК діяв більш позиційно, а підопічні Олександра Кучера намагались швидко вибігати у контратаки.

Після подачі з кутового Мілічевіч, який забивав у першому матчі, небезпечно пробив у бік воріт Дніпра-1.

На 21-й хвилині рахунок у матчі став 1:0 на користь АЕКа. Дюрчо пробив з-під ноги Гуцуляка. М'яч після легкого рикошету опинився у сітці воріт українського клубу. Валеф не зміг врятувати свої володіння.

Перший гол від АЕКа: дивіться відео

Майже одразу дніпряни відповіли гострим моментом. Після подачі Гуцуляк найкраще зіграв на другому поверсі, але Пірич парирував удар. М'яч відскочив до Сватка, але капітан Дніпра-1 з вбивчої позиції головою пробив над поперечиною.

Довбик все ніяк не міг пристрілятись по воротах суперника. Форвард з лівою пробив дуже невдало.

Піхальонок пробив у ближній кут воріт після пасу Гуцуляка – м'яч пролетів зовсім поруч зі стійкою.

Валеф впевнено зіграв на лінії воріт після удару Гонсалеса.

М'яч вдруге побував у сітці воріт Дніпра-1. Але через фол у нападі на голкіпера Валефа м'яч не був зарахований.

Наприкінці першого тайму АЕК таки подвоїв перевагу на табло. Дюрчо один в один з-під Танчика віддав у воротарський Дніпра-1. М'яч по дикій траєкторії від Лопеша залетів у сітку воріт Валефа – 2:0.

Відео голу Лопеша

Піхальонок відповів ударом у ближній кут, але голкіпер АЕКа був на місці.

"Не забиваєш ти – забивають тобі"