Днепр-1 готовится отомстить АЕКу: на кону выход в 1/8 финала Лиги конференций

Подопечные Александра Кучера получили возможность взять реванш у выбившей из Лиги Европы команды. Тем более что их шансы на успех значительно улучшились.

Днепр-1 возвращается в еврокубки. В своем дебютном сезоне команда Александра Кучера вылетела из Лиги Европы, но уже вышла в плей-офф Лиги конференций, пишет 24 канал.

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Соперником команды Александра Кучера станет АЕК из Ларнаки. В этом сезоне днепряне уже играли с этим соперником в квалификации Лиги Европы. Тогда оппонент одержал две победы (2:1, 3:0), отправив украинцев в третий по рангу еврокубок.

Там же днепряне смогли занять второе место в группе АЗ Алкмаар, Аполлон и Вадуц. В свою очередь АЕК стал третьим в ЛЕ. Впереди оказались Фенербахче и Ренн, но киприоты смогли выбить из еврокубков киевское Динамо.

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Букмекеры определились с фаворитом украино-кипрской дуэли. Чуть больше шансов на проход дают Днепру-1. Коэффициент на нашу команду составляет 1,82, тогда как на АЕК – 2,08.

Правда, в первой игре, которая пройдет в Ларнаке, фаворитом есть домашняя команда. На победу киприотов можно поставить за 2,13, в то время как на подопечных Кучера – за 3,60. Ничья же оценивается в 3,50.

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При этом эксперты полагают, что матч будет не слишком результативным. Ставка на "тотал менее 2,5" составляет 1,86, в то время как на ТБ можно поставить за 2,03. Наиболее вероятным автором гола называют Артема Довбика. Коэффициент его точный удар составляет 2,40.

. Артём Довбик является лучшим бомбардиром Лиги конференций этого сезона. В шести играх групповой стадии нападающий забил 5 голов, отдав при этом два ассиста.