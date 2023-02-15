Днепр-1 возвращается в еврокубки. В своем дебютном сезоне команда Александра Кучера вылетела из Лиги Европы, но уже вышла в плей-офф Лиги конференций, пишет 24 канал.

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Соперником команды Александра Кучера станет АЕК из Ларнаки. В этом сезоне днепряне уже играли с этим соперником в квалификации Лиги Европы. Тогда оппонент одержал две победы (2:1, 3:0), отправив украинцев в третий по рангу еврокубок.

Там же днепряне смогли занять второе место в группе АЗ Алкмаар, Аполлон и Вадуц. В свою очередь АЕК стал третьим в ЛЕ. Впереди оказались Фенербахче и Ренн, но киприоты смогли выбить из еврокубков киевское Динамо.

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Букмекеры определились с фаворитом украино-кипрской дуэли. Чуть больше шансов на проход дают Днепру-1. Коэффициент на нашу команду составляет 1,82, тогда как на АЕК – 2,08.

Правда, в первой игре, которая пройдет в Ларнаке, фаворитом есть домашняя команда. На победу киприотов можно поставить за 2,13, в то время как на подопечных Кучера – за 3,60. Ничья же оценивается в 3,50.

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При этом эксперты полагают, что матч будет не слишком результативным. Ставка на "тотал менее 2,5" составляет 1,86, в то время как на ТБ можно поставить за 2,03. Наиболее вероятным автором гола называют Артема Довбика. Коэффициент его точный удар составляет 2,40.

Стоит знать. Артём Довбик является лучшим бомбардиром Лиги конференций этого сезона. В шести играх групповой стадии нападающий забил 5 голов, отдав при этом два ассиста.