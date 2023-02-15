Дніпро-1 повертається у єврокубки. В своєму дебютному сезоні команда Олександра Кучера вилетіла з Ліги Європи, але вже вийшла у плей-офф Ліги конференцій, пише 24 канал.

До теми Які шанси у Дніпра-1 на перемогу в Лізі конференцій: головні фаворити турніру

Суперником команди Олександра Кучера стане АЕК з Ларнаки. Цього сезону дніпряни вже грали з цим суперником у кваліфікації Ліги Європи. Тоді опонент здобув дві перемоги (2:1, 3:0), відправивши українців у третій за рангом єврокубок.

Там же дніпряни змогли посісти друге місце у групі з АЗ Алкмаар, Аполлоном та Вадуцем. У свою чергу АЕК став третім в ЛЄ. Попереду опинились Фенербахче та Ренн, але кіпріоти змогли вибити з єврокубків київське Динамо.

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Букмекери визначились із фаворитом україно-кіпрської дуелі. Трохи більше шансів на прохід далі дають Дніпру-1. Коефіцієнт на нашу команду становить 1,82, тоді як на АЕК – 2,08.

Правда, у першій грі, яка пройде в Ларнаці, фаворитом є домашня команда. На перемогу кіпріотів можна поставити за 2,13, тоді як на підопічних Кучера – за 3,60. Нічия ж оцінюється у 3,50.

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При цьому експерти вважають, що матч буде не надто результативним. Ставка на "тотал менше 2,5" становить 1,86, тоді як на ТБ можна поставити за 2,03. Найбільш вірогідним автором голу називають Артема Довбика. Коефіцієнт на його точний удар становить 2,40.

Варто знати. Артем Довбик є найкращим бомбардиром Ліги конференцій цього сезону. У шести іграх групової стадії нападник забив 5 голів, віддавши при цьому два асисти.