Безумная игра АЕК – Динамо Загреб в ЛЧ: ошибочная красная Михайличенко и два гола в дополнительное время

Коллективы выдали невероятный поединок в отборе к самому престижному клубному турниру. Все перевернулось с ног на голову в последний момент.

Греческий АЭК на последних минутах одолел хорватское Динамо Загреб в поединке в рамках третьего квалификационного раунда в Лигу чемпионов. Богдан Михайличенко дважды расстраивался за вечер, пишет 24 Канал.

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Настоящая футбольная страсть

Поединок между двумя столичными коллективами сразу выбил себе клеймо чрезмерной страсти. Первую встречу между коллективами перенесли, поскольку греческие и хорватские болельщики устроили настоящий ад в Афинах накануне встречи, в результате которого погиб один из фанатов АЭКа. Команды со временем все же сыграли свои два матча.

Первый поединок, состоявшийся в Загребе, завершился в пользу "орлов", которым удалось одержать победу со счетом 1:2. В ответном матче свои правила начало диктовать уже загребское Динамо, поскольку практически до завершения встречи побеждало со счетом 0:2, что позволяло хорватам пройти в следующий раунд квалификации, и вот греки приготовили уязвимый шок для "синих".

Дело в том, что футболистам АЭКа удалось дважды отличиться в дополнительное время, благодаря чему они сравняли счет загребского матча, а таким образом вышли вперед по итогам вдоха встреч (3:2). На 90+2-й минуте отличился Серхио Арахуо, однако самое интересное произошло уже на 90+10-й минуте.

На последних мойках матча судья назначил пенальти в ворота Динамо, которое удалось парировать Ливаковичу. Но вот болельщикам хорватского клуба пришлось радоваться не долго, поскольку первым на добивании оказался бывший футболист киевского клуба Домагой Вида, морально уничтоживший поклонников "синих" и выведший АЭК в "финал" отбора в Лигу чемпионов. Интересно, что защитник в свое время защищал цвета загребского клуба, но не сдерживал эмоций во время празднования взятия ворот.

На 80-й минуте произошел курьезный эпизод, героем которого стал Богдан Михайличенко. Игрок Динамо Йосип Шутало грубо сфолил против своего оппонента, однако арбитр ошибочно показал красную карточку именно украинцу. Все уладилось после консультации с ассистентами VAR, поскольку впоследствии судья отменил изъятие и показал желтую настоящему виновнику.

Видеообзор безумного матча АЕК – Динамо Загреб:

Напомним, АЭК в последнем плей-офф раунде квалификации в Лигу чемпионов встретится с бельгийским Антверпеном, а Динамо Загреб сыграет в "финале" отбора в Лигу Европы, где будет противостоять Спарте из Праги. В случае неудачи в решающих поединках коллективы сразу попадут в групповой этап на ранг низшего еврокубка (АЭК и Антверпен в Лигу Европы, а Динамо Загреб и Спарта Прага в Лигу конференций).