Динамо играет матч 5-го тура Лиги Европы 2022-2023. Команда Мирчи Луческу играет на выезде против АЕКа, которому месяц назад минимально проиграла в Кракове.

Следите с нами АЕК – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Киевляне пропустили уже в середине первого тайма после яркого удара Альтмана в падении. Впрочем, еще до перерыва гости смогли восстановить статус-кво, пишет 24 канал.

На 45 минуте после подачи Овчаренко с фланга первым на мяче оказался Буяльский. Хавбек отдал на свободного Ваната, который и смог пробить вратаря АЕКа Пирича. Перед началом второго тайма счет равен – 1:1.

Видео гола Ваната:

После четырех туров Динамо не набрало ни одного балла и следует последним в группе В Лиги Европы. Шансы на выход в плей-офф турнира уже утрачены, туда путевки забронировали Фенербахче и Ренн.

У киевлян остаются шансы на проход в плей-офф Лиги конференций. Для этого по итогам турнира нужно занять третье место, где находится АЕК. Расстояние – три очка, поэтому киевлян спасет только победу в Ларнаке.